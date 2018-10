Bagdad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen irakischen Posten an der Grenze zu Saudi-Arabien sind am Samstag mindestens sechs Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Weitere 14 Grenzschützer seien bei dem Attentat am Hafr-Sawija-Kontrollpunkt in der Provinz Anbar verletzt worden, teilten die irakischen Behörden mit. Demnach benutzte der Angreifer in Armeeuniform ein mit Sprengstoff präpariertes Militärfahrzeug.

