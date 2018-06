Rom (AFP) Auf Sizilien sind am Freitag sechs Mitglieder des gefährlichen Mafia-Klans Santa Maria del Gesu festgenommen worden. Die Festgenommenen werden verdächtigt, Anfang Oktober an der Ermordung eines jungen Manns beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die monatelangen Ermittlungen zu der Gruppe gaben Einblick in die Funktionsweise der sizilianischen Mafia. So gelang es der Polizei, die Wahl eines neuen Klanbosses aufzuzeichnen, die in Palermo während einer Versammlung in einem Friseursalon per Handzeichen erfolgte.

