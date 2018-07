Washington (AFP) Die USA warnen ihre Bürger vor Reisen in den Libanon. US-Bürgern werde aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, nach Libanon zu reisen, hieß es in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums in Washington. US-Bürger, die in dem Land lebten und arbeiteten, müssten sich der mit dem Aufenthalt in dem Land verbundenen Risiken bewusst sein. Es könne jederzeit zu plötzlichen Gewaltausbrüchen und bewaffneten Auseinandersetzungen kommen.

