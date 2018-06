Genf (AFP) Nach einer Großfahndung in Genf hat die Schweizer Justiz am Samstag die Festnahme von zwei syrischstämmigen Verdächtigen bestätigt. Die Festgenommenen würden verdächtigt, "Sprengstoff oder Giftgas produziert, versteckt und transportiert" zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Zudem werde ihnen ein Verstoß gegen das Gesetz vorgeworfen, welches das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) verbietet. Die Strafverfolgungsbehörde kündigte eine Pressekonferenz für 17.00 Uhr an.

