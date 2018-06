Madrid (AFP) In der spanischen Exklave Ceuta an der marokkanischen Mittelmeerküste hat die Polizei einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, Kämpfer für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) rekrutiert zu haben. Der 34-jährige spanische Staatsbürger habe unter jungen Männern dafür geworben, nach Syrien in den Kampf zu ziehen, teilte das Innenministerium in Madrid am Samstag mit. Die spanischen Behörden seien durch mehrere Hinweise auf den Mann aufmerksam geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.