Rosario (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben beim World-League-Finalturnier in Argentinien das Finale verpasst. Das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders verlor in Rosario gegen Neuseeland mit 1:2 (0:2). Damit kämpft Deutschland am Sonntag (20.30 Uhr) gegen China um Bronze. Die Chinesinnen unterlagen im zweiten Halbfinale gegen Gastgeber Argentinien mit 0:1 (0:1).

Wie schon im Viertelfinale geriet Deutschland zunächst mit 0:2 in Rückstand, Kirsten Pearce (9.) und Liz Thompson (25.) trafen für Neuseeland, ehe der Weltranglistenneunte in die Partie fand. Doch mehr als Eileen Hoffmanns Anschlusstreffer in der 36. Minute war dieses Mal nicht mehr möglich.

Schon in der Gruppenphase hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) beim 1:3 gegen die Neuseeländerinnen eine Niederlage kassiert. Die Gruppenspiele hatte Deutschland ohne Erfolg mit nur einem Punkt abgeschlossen, erst im Viertelfinale gelang nach einem hartumkämpften Match gegen den Weltranglisten-Zweiten Australien der erlösende erste Sieg.