Beirut (AFP) Die islamistische Al-Nusra-Front hat zum Widerstand gegen den Fahrplan von Syriens wichtigsten Oppositionsgruppen für mögliche Verhandlungen über ein Ende des Bürgerkrieges aufgerufen. "Das ist ein Komplott und keine Konferenz", sagte Al-Nusra-Chef Abu Mohammed al-Dcholani in einem am Samstag ausgestrahlten Interview mit dem arabischen Fernsehsender Orient News über das Treffen der syrischen Oppositionsgruppen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad. "Man muss solche Konferenzen und Treffen scheitern lassen", fügte der Chef des syrischen Arms des Terrornetzwerks Al-Kaida hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.