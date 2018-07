Damaskus (AFP) Bei einem Autobombenanschlag in der syrischen Stadt Homs sind nach Angaben der Regierung mindestens 15 Menschen getötet worden. 64 weitere Menschen seien am Samstag bei der Explosion der Bombe im Viertel Al-Sahra verletzt worden, sagte Gouverneur Talal Barasi. Rettungskräfte sprachen von hundert Verletzten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort bezieht, gab die Opferzahl mit 16 an und sprach von dutzenden Verletzten.

