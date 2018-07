Genf (dpa) - Die Polizei in der Schweiz hat nach dem Terroralarm in Genf zwei Verdächtige festgenommen. Im Auto der beiden Syrer seien Spuren von Sprengstoffen festgestellt worden, teilten die Behörden mit. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer, die am Freitag im Raum Genf festgenommen worden seien, liefen wegen des Verdachts der Unterstützung terroristischer Organisationen wie Al-Kaida oder des Islamischen Staats. Eine Verbindung zwischen den Festgenommenen und dem jüngsten Anschlag in Paris sei zur Zeit nicht erkennbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.