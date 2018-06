New York (AFP) In einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat hat sich der Irak über die Stationierung türkischer Soldaten in dem Land beschwert. In dem Schreiben zeigte sich der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mohammed Ali Alhakim, nach den Worten von Ratspräsidentin Samantha Power besorgt über die Lage. Forderungen stellte Alhakim laut Power nicht.

