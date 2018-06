New York (AFP) Wenige Tage vor dem von Fans sehnlich erwarteten Kinostart des neuen "Star Wars"-Films sind in New York "Star Wars"-Sammlerstücke für mehr als 500.000 Dollar (rund 465.000 Euro) versteigert worden. Bei der vom Auktionshaus Sotheby's und der Onlineplattform Ebay organisierten Auktion am Freitag wechselten mehr als 600 Spielzeugfiguren, Puppen, Helme und Sammlermünzen den Besitzer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.