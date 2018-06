Berlin/Frankfurt (dpa) - In der Auseinandersetzung um ein Luftfracht-Kartell hat sich die Deutsche Bahn mit drei Fluggesellschaften außergerichtlich geeinigt. Eine Verständigung gelang mit den Unternehmen Nippon Airways, SAS und Cargolux bei dem in den USA anhängigen Verfahren, wie ein Bahnsprecher in Berlin sagte. Wegen Preisabsprachen zum Nachteil der Frachttochter DB Schenker hatte die Bahn Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe eingereicht, zunächst in den USA und vor einem Jahr auch in Köln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.