Berlin (AFP) Nach langwierigen Bauarbeiten und Milliarden-Investitionen sind am Sonntag erstmals Züge im Regelbetrieb auf der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Leipzig/Halle und Erfurt gefahren. Der erste ICE sei um 07.33 Uhr in Leipzig losgefahren, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Nachrichtenagentur AFP. Die Fahrt sei "ohne besondere Vorkommnisse" verlaufen. Durch den Ausbau wird die Fahrzeit auf dem 123 Kilometer langen Streckenabschnitt halbiert. Auch die Verbindungen von Dresden und Berlin nach Frankfurt am Main sind deswegen nun schneller.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.