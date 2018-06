Berlin (AFP) Bei einer Explosion auf einem Berliner Weihnachtsmarkt sind am Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Am Nachmittag habe es an einem Glühweinstand auf dem gut besuchten Santa Lucia-Weihnachtsmarkt im Stadtteil Prenzlauer Berg nach ersten Erkenntnissen eine "Verpuffung" gegeben, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Unter den drei Leichtverletzten sei auch der Inhaber der Standes. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt, sollte am Abend aber wieder für die Besucher geöffnet werden.

