Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will als Konsequenz aus dem Abgas-Skandal bei VW die Zulassungsvorschriften für die Autoindustrie verschärfen. "Offenlegung der Motorensoftware und staatliche Prüfstände zur Nachkontrolle werden Teile eines umfassenden Maßnahmenpakets sein", erklärte Dobrindt am Sonntag in Berlin. Er bestätigte damit einen Bericht der "Bild am Sonntag".

