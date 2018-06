Düsseldorf (AFP) Der Düsseldorfer Flughafen soll nach dem verstorbenen Bundespräsidenten und langjährigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau (SPD) benannt werden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (beide SPD) schlugen am Wochenende vor, dass der "Düsseldorf Airport" künftig den Namenszusatz "Johannes Rau" tragen soll, wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Wochenende in Düsseldorf mitteilte.

