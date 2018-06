Wiesbaden (AFP) Nach seiner Rückkehr aus Costa Rica ist in Wiesbaden ein 28-jähriger Mann beim Ausräumen seines Rucksacks von einem Skorpion gestochen worden. Das Tier hatte sich in einem Wanderschuh versteckt und mit dem Urlauber unbemerkt die Reise nach Deutschland angetreten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde zur Beobachtung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Den Skorpion fingen Feuerwehrleute ein. Nach ersten Erkenntnissen soll der Stich des Tieres schwach giftig sein.

