Leipzig (AFP) Die Zahl der bei Ausschreitungen linker Gewalttäter in Leipzig verletzten Polizisten ist auf 69 gestiegen. Bei den Krawallen am Rande von Kundgebungen Rechtsextremer und linker Gegendemonstranten wurden am Samstag auch mehrere Protesteilnehmer verletzt, wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte. Die Polizei registrierte demnach bei den Ausschreitungen 50 Gesetzesverstöße, unter anderem gegen das Versammlungs- und das Sprengstoffgesetz. 23 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Zudem wurden 50 Dienstfahrzeuge beschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.