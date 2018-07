Frankfurt/Main (dpa) - TV-Köchin Cornelia Poletto (44) empfiehlt Hobbyköchen, beim Weihnachtsessen nicht allzu kreativ sein zu wollen. Im FFH-Talk "Silvia am Sonntag" riet sie: "Auf keinen Fall etwas ausprobieren, was man noch nie gemacht hat. Das geht mal schnell daneben, da kann dann ganz schnell die Weihnachtsstimmung kippen."

Sie selbst bekocht an Weihnachten zwischen 10 und 15 Personen. "Da gibt es ein Wunschprogramm, die Beteiligen dürfen einen Wunsch äußern. Es muss immer eine kleine Pasta mit Trüffel dabei sein und ein schöner großer Braten." Die 44-Jährige ist bei Sat.1 ("The Taste"), im ZDF ("Topfgeldjäger") und beim ARD-"Buffet" zu sehen. Sie besitzt ein nach ihr benanntes Restaurant in Hamburg, gibt Kochkurse und veranstaltet Kochshows ("Palazzo").

"Der Beruf ist beziehungstechnisch eine Vollkatastrophe", gibt Poletto zu, die mit Bahn-Chef Rüdiger Grube verheiratet ist. "Man muss jemanden finden, der stolz darauf ist, eine Köchin zur Frau oder Freundin zu haben." Als Chefin setzt sie auf Konstanz: "Mein Spüler ist mein längster Mitarbeiter bei mir. Seit 15 Jahren."