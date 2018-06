Osaka (SID) - Der asiatische Champions-League-Sieger Guangzhou Evergrande und Gastgeber Sanfrecce Hiroshima haben das Halbfinale der Klub-WM in Japan erreicht. Der chinesische Serienmeister aus Guangzhou trifft dort am Donnerstag auf Champions-League-Sieger FC Barcelona, Hiroshima spielt den zweiten Endspiel-Teilnehmer bereits am Mittwoch mit River Plate aus Buenos Aires aus. Das Finale steigt am Sonntag, 20. Dezember, in Yokohama.

Guangzhou setzte sich im ersten Viertelfinale gegen CF América aus Mexiko in Osaka dank eines Kopfballtreffers des brasilianischen Nationalspielers Paulinho (90.+3) 2:1 (0:0) durch. Zuvor hatte Zheng Long (80.) die Führung des Champions-League-Siegers der CONCACAF durch Oribe Peralta (55.) ausgeglichen.

Der japanische Meister aus Hiroshima behielt im zweiten Sonntagsspiel gegen den afrikanischen Vertreter Mazembe Englebert (Demokratische Republik Kongo) mit 3:0 (1:0) die Oberhand. Die Treffer in Osaka erzielten Tsukasa Shiotani (44.), Kazuhiko Chiba (56.) und Takuma Asano (78.).