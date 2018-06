Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus bleibt das Verletzungspech treu. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund musste am Sonntag beim 4:1 (1:1) des BVB am 16. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt in der 43. Minute mit Adduktorenbeschwerden ausgewechselt werden. "Das ist ein großer Wermutstropfen. Er war gerade gut drauf", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel: "Wir hatten gehofft, ihn gesund in die Winterpause zu bringen."

Ob der 26-jährige Reus bei den letzten beiden Spielen vor der Winterpause im DFB-Pokal beim FC Augsburg am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) sowie am Samstag in der Liga beim 1. FC Köln (15.39 Uhr/Sky) mitwirken kann, war zunächst noch offen.

Reus musste im Verlauf der Saison bereits fünf kürzere Verletzungspausen einlegen. 2014 hatte er wegen eines Anrisses der Syndesmose die Weltmeisterschaft verpasst.