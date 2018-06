London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron ist Zeitungsberichten zufolge bereit, in den Verhandlungen über die Voraussetzungen für einen Verbleib in der Europäischen Union von einer zentralen Forderung abzurücken. Die Forderung, für Zuwanderer aus der EU den Zugang zu Sozialleistungen im Vereinigten Königreich zu beschränken, könne zurückgestellt werden, berichteten mehrere britische Zeitungen in ihren Sonntagausgaben. Voraussetzung sei, dass andere Wege gefunden würden, die Zuwanderung nach Großbritannien zu begrenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.