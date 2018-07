Frederikshavn (dpa) – Die deutschen Handballerinnen sind im WM-Achtelfinale im dänischen Frederikshavn an Olympiasieger und Europameister Norwegen gescheitert. Am Abend unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Jakob Vestergaard mit 22:28. Durch das Achtelfinal-Aus ist ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier in ganz weite Ferne gerückt, denn die Deutschen haben definitiv einen der sechs bei der WM vergebenen Startplätze verpasst. Die letzte Hoffnung ist nun ein Ticket über die vergangene Europameisterschaft, die Aussichten darauf sind allerdings sehr gering.

