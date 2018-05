Karlsruhe (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat den Klimavertrag von Paris als Chance für die Zukunft der Menschheit gelobt. "Das ist eine echte Weichenstellung der Welt in Richtung Energiewende, eine Weichenstellung der Welt in Richtung Vernunft im Blick auf die Veränderungen des Klimas", sagte Merkel vor Beginn des CDU-Parteitags in Karlsruhe. In Paris wurde vereinbart, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf klar unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad.

