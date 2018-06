Kuwait-Stadt (AFP) Ein Berufungsgericht in Kuwait hat die Todesstrafe für den mutmaßlichen Drahtzieher eines tödlichen Bombenanschlags auf eine schiitische Moschee im Juni bestätigt. Das Gericht in Kuwait-Stadt reduzierte indes am Sonntag die gegen einen anderen Hauptverdächtigen verhängte Todesstrafe auf eine Haftstrafe von 15 Jahren. Bei dem Anschlag in der Hauptstadt Kuwait-Stadt waren Ende Juni 26 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Zu dem Attentat bekannte sich ein örtlicher Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

