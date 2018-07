Berlin (dpa) - Vergangenes Jahr David Hasselhoff, nun eine Zeitreise in die Neunziger: Die Boyband Caught in the Act ("Love Is Everywhere") tritt am 31. Dezember bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin auf. Allerdings nur zu dritt statt zu viert, wie eine Sprecherin der Veranstalters "Silvester in Berlin" sagte. Lee Baxter, Eloy de Jong und Bastiaan Ragas werden singen - Benjamin Boyce ist nicht dabei. Details sollen auf einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgegeben werden. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.