Kawhmu (AFP) Nach dem fulminanten Wahlsieg ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) räumt Aung San Suu Kyi in Myanmar auf - ganz buchstäblich. Die 70-jährige Friedensnobelpreisträgerin sammelte am Sonntag gemeinsam mit einer Gruppe von Parteimitgliedern und Freiwilligen Müll von den Straßen ihres Wahlkreises Kawhmu am Rand der Wirtschaftsmetropole Rangun. Mit einer großen weißen Mülltüte und Schutzhandschuhen ausgerüstet griff Suu Kyi alte Plastiktüten und anderen Abfall auf. Den anwesenden Fotografen sagte sie, sie sollten lieber mithelfen, statt Fotos zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.