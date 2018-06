Deutschland bei Fußball-EM gegen Ukraine, Polen und Nordirland

Paris (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Frankreich auf die Ukraine, Polen und Nordirland. Das ergab die Auslosung am Samstag in Paris. Das erste Spiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 12. Juni in Lille gegen die Ukraine. Anschließend steht am 16. Juni im Pariser Vorort St. Denis die Partie gegen Polen an, ehe zum Abschluss der Vorrunde am 21. Juni im Pariser Prinzenparkstadion Nordirland der Gegner ist. Im Eröffnungsspiel am 10. Juni im Stade de France treffen Gastgeber Frankreich und Rumänien aufeinander. Erstmals nehmen 24 Mannschaften an einer EM teil.

Bayern erneut Herbst-Meister

Berlin (dpa) - Bayern München hat zum 21. Mal die Herbst-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Mit dem 2:0 gegen den FC Ingolstadt sicherte sich der deutsche Meister am Samstag am vorletzten Hinrunden-Spieltag den inoffiziellen Halbzeit-Titel zum fünften Mal nacheinander. Hertha BSC festigte mit dem 4:0 bei Darmstadt 98 einen Champions-League-Platz. Der VfL Wolfsburg kam gegen den Hamburger SV nicht über ein 1:1 hinaus. 1899 Hoffenheim schaffte mit dem 1:0 gegen Hannover 96 den ersten Sieg unter Trainer Huub Stevens und verließ das Tabellenende. Werder Bremen verpasste mit dem 1:1 gegen den 1. FC Köln einen großen Schritt aus der Abstiegszone.

Leverkusen beendet Gladbachs Erfolgsserie mit Kantersieg

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga beendet. Drei Tage nach dem bitteren Champions-League-Aus setzte sich die Werkself am Samstag mit 5:0 (1:0) durch und brachte den Gladbachern die erste Niederlage nach zehn Spielen unter ihrem Trainer André Schubert bei. Stefan Kießling mit einem Doppel-Pack in der 30. und 66. Minute sowie Javier Hernandez (63., 75., 76.) mit drei Treffern waren die überagenden Leverkusener. Durch den Erfolg verbesserte sich Bayer auf Platz sechs Rang liegt nur einen Zähler hinter der Borussia auf Rang fünf.

Freund feiert zweiten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup

Nischni Tagil (dpa) - Severin Freund hat nach einer weltmeisterlichen Vorstellung beim Skisprung-Weltcup im russischen Nischni Tagil den zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 27-Jährige setzte sich am Samstag mit Sprüngen auf 132 und 134 Meter vor seinem Dauerrivalen Peter Prevc durch. Der Slowene wies mit Weiten von 131 und 123 Meter einen Rückstand von 11,5 Punkten auf. Dritter wurde der Norweger Joachim Hauer. Für Freund war es bereits der 20. Weltcupsieg seiner Karriere.

Hockey-Damen verpassen World-League-Endspiel: 1:2 gegen Neuseeland

Rosario (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen haben beim World-League-Finalturnier in Argentinien das Endspiel verpasst. Im Halbfinale verlor die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Samstagabend in Rosario gegen Neuseeland mit 1:2 (0:2). Der Treffer der Hamburgerin Eileen Hoffmann in der zweiten Halbzeit zum Anschluss reichte nicht gegen die starken "Kiwis", die die deutschen Damen bereits in der Vorrunde verdient mit 3:1 besiegt hatten. Damit steht die DHB-Auswahl im Spiel um Platz drei. Dort trifft der EM-Zweite am Sonntag (20.30 Uhr/MEZ) auf den Verlierer der zweiten Vorschlussrunden-Begegnung zwischen Gastgeber Argentinien und China.

ManUnited verliert ohne Schweinsteiger bei Aufsteiger Bournemouth

Bournemouth (dpa) - Ohne den gesperrten Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Manchester United in der englischen Premier League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Nach dem Champions-League-Aus in Wolfsburg verlor die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal am Samstag beim Abstiegskandidaten AFC Bournemouth mit 1:2 (1:1). Vor 11 334 Zuschauern traf Junior Stanislas in der zweiten Minute mit einer direkt verwandelten Ecke zum 1:0. Nach dem Ausgleich durch Marouane Fellaini (26.) erzielte Joshua King in der 54. Minute das 2:1 für die Gastgeber. Mit 29 Punkten bleibt der englische Rekordmeister Manchester United vorerst auf Platz vier.

Paarläufer Savchenko und Massot vor Meistertitel

Essen (dpa) - Aljona Savchenko und Bruno Massot haben ihren ersten gemeinsamen Titel bei deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften im Visier. Die fünfmalige Weltmeisterin und der Franzose lagen nach dem Kurzprogramm am Samstag in Essen mit 80,61 Punkten vor Mari Vartmann/Ruben Blommaert (Düsseldorf/Oberstdorf/67,09). Savchenko war zusammen mit Robin Szolkowy acht Mal nationaler Meister geworden. Zuvor hatte der Berliner Paul Fentz die Führung bei den Herren übernommen. Der 23-Jährige übernahm nach dem Kurzprogramm die Spitze vor Franz Streubel und Niko Ulanovsky. Der fünfmalige Titelträger Peter Liebers aus Berlin konnte wegen einer Hüftverletzung nicht antreten. Bei den Damen führt die 16-jährige Lutricia Bock aus Chemnitz das Feld mit 59,32 Punkten an.

Wieder nur Remis für Barça: 2:2 gegen Deportivo La Coruña

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat erneut einen kleinen Rückschlag kassiert. Drei Tage nach dem 1:1 in der Champions League bei Bayer Leverkusen und eine Woche nach dem 1:1 gegen den FC Valencia in der Primera División kam der spanische Fußballmeister am Samstag nicht über ein 2:2 (1:0) gegen Deportivo La Coruña hinaus. Lionel Messi (39. Minute) und der frühere Schalker Bundesliga-Profi Ivan Rakitic (62.) schossen die Katalanen mit 2:0 in Führung. Doch Lucas Perez (77.) und Alejandro Bergantinos (86.) glichen noch aus.

3. Liga: Großaspach rückt nach 3:1-Sieg näher an Dresden heran

Leipzig (dpa) - Die SG Sonnenhof Großaspach hat den Rückstand zu Spitzenreiter SG Dynamo Dresden auf acht Punkte verkürzt. Zum Rückrundenauftakt der 3. Fußball-Liga setzte sich Großaspach am Samstag im Spitzenspiel gegen den SC Preußen Münster mit 3:1 (1:0) durch. Dresden hatte bereits am Freitagabend beim VfB Stuttgart II nur ein 1:1 erreicht. Tabellendritter bleibt Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue, der beim VfL Osnabrück ein 0:0 erkämpfte. Der Chemnitzer FC verpasste durch ein 1:1 (1:0) gegen den VfR Aalen, näher an die Aufstiegsränge heranzurücken. Fortuna Köln besiegte das Tabellenschlusslicht Stuttgarter Kickers mit 3:1 (2:0). Torlos blieben die Partien zwischen den Kickers Würzburg und dem SV Wehen Wiesbaden sowie zwischen dem FSV Mainz 05 II und Holstein Kiel.