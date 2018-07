Hebron (AFP) Im Westjordanland ist am Sonntag eine 16-jährige Palästinenserin bei einem versuchten Messerattentat angeschossen worden. Wie die Armee mitteilte, griff die Palästinenserin am Ortsrand von Hebron nahe der israelischen Siedlung Kirjat Arba einen Fußgänger mit einem Messer an. "Dort stationierte Soldaten unterbanden die unmittelbare Bedrohung durch Schüsse auf die Angreiferin. Diese wurde danach in ein Jerusalemer Krankenhaus transportiert." Nach Angaben der palästinensischen Polizei handelte es sich um die 16-jährige Lama Al-Bakri aus Hebron.

