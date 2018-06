Warschau (AFP) Der Chef der in Polen regierenden Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, hat im Streit mit dem Verfassungsgericht schwerwiegende Vorwürfe gegen die Richter erhoben. Das Verfassungsgericht decke einen "gigantischen Missbrauch", bei dem "Dutzende Milliarden Zloty" veruntreut worden seien, sagte Kaczynski am Sonntagabend vor dem Sitz des Verfassungsgerichts in Warschau vor etwa 20.000 Anhängern. Dahinter stecke ein Teil der politischen Klasse, nämlich Ex-Kommunisten und ihre Verbündeten.

