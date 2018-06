Park City (dpa) – Die deutschen Rodler haben zum Abschluss des Weltcups in Park City in den Sprint-Wettbewerben einen Sieg verpasst. Bei der Saisonpremiere sorgten die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt mit einem zweiten Platz vor Toni Eggert/Sascha Benecken für das beste deutsche Ergebnis. Der Sieg ging an die Italiener Christian Oberstolz und Patrick Gruber. Bei den Frauen setzte sich die Amerikanerin Summer Britcher vor ihrer Teamkollegin Erin Hamlin durch. Dajana Eitberger wurde Dritte, Natalie Geisenberger folgte auf Platz vier.

