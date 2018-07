Moskau (AFP) Bei einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus im Süden Russlands sind in der Nacht zu Sonntag 23 zumeist ältere Menschen ums Leben gekommen. Am Brandort seien 23 Leichen entdeckt worden, teilte das Untersuchungskomitee am Sonntag mit. Das Holzgebäude in dem Dorf Alferowka der südrussischen Region Woronesch wurde durch die Flammen vollständig zerstört. In Russland gibt es immer wieder verheerende Brände in medizinischen Einrichtungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.