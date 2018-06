Stockholm (AFP) Mit einer vorläufigen Übereinkunft mit Ecuador hat die schwedische Justiz nach eigener Aussage den Weg für eine Befragung von Wikileaks-Gründer Julian Assange zu Vergewaltigungsvorwürfen geebnet. Es handele sich um eine Übereinkunft über "Amtshilfe in einer strafrechtlichen Angelegenheit", sagte Cecilia Riddselius vom schwedischen Justizministerium am Sonntag in Stockholm. Wenn die Vereinbarung in der kommenden Woche zum Abschluss gebracht werde, "wird sie dem schwedischen Staatsanwalt die Tür öffen, Herrn Assange zu befragen", fügte die Ministeriumsvertreterin hinzu.

