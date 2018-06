Riad (dpa) - Bei den ersten Wahlen in Saudi-Arabien, an denen sich Frauen beteiligen durften, haben mindestens drei Kandidatinnen Sitze in Gemeinderäten gewonnen. Laut ersten inoffiziellen Ergebnissen wurden in der Hafenstadt Dschidda im Westen des Landes zwei Frauen gewählt. Eine weitere Frau zog in das Lokalparlament von Mekka ein, wie es weiter hieß. Offizielle Ergebnisse sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Frauenrechte sind in dem Königreich weiter stark eingeschränkt. So ist Frauen etwa das Autofahren untersagt.

