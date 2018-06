Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik ist am Sonntag eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung abgehalten worden, die dem Land die Überwindung der seit mehr als zwei Jahren währenden politischen Unruhen ermöglichen soll. Fast zwei Millionen der 4,8 Millionen Einwohner waren in die Wählerlisten eingetragen. Für die Sicherheit sollten die rund 11.000 UN-Blauhelmsoldaten sowie zentralafrikanische Polizeieinheiten sorgen.

