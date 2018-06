Brüssel (AFP) Der Brauerei-Riese Anheuser-Busch InBev will nach der Übernahme seines Konkurrenten SAB Miller auch in Südafrika an die Börse gehen. Aktien des neuen Unternehmens sollen ab Mitte Januar an der Börse von Johannesburg gehandelt werden, wie AB InBev am Montag mitteilte. Die neue Notierung solle untermauern, wie wichtig das Afrika-Geschäft für das Unternehmen sei. AB InBev ist derzeit bereits an den Börsen von Brüssel, New York und Mexiko notiert.

