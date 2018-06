Brüssel (AFP) Der belgische Popstar Stromae hat am Wochenende fernab der Öffentlichkeit geheiratet. Der Sänger, der für Songs wie "Alors on danse" und "Formidable" bekannt ist, feierte seine Hochzeit mit der Stylistin Coralie Barbier am Samstag in einem Hotel nahe Antwerpen, wie Hoteldirektor Stijn Beschuyt am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Es war sehr familiär" sagte Beschuyt über die Feier, an der rund 180 Gäste teilgenommen haben sollen.

