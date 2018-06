Peking (AFP) Nach der Einigung auf ein Klimaabkommen in Paris haben Chinas Präsident Xi Jinping und sein US-Kollege Barack Obama eine Zusammenarbeit bei der Umsetzung des historischen Deals vereinbart. Xi und Obama berieten in einem Telefonat über das weitere Vorgehen, wie das chinesische Außenministerium am Montag mitteilte. Peking sei zu einer "pragmatischen bilateralen Kooperation" im Kampf gegen die Erderwärmung bereit. Die USA und China sind weltweit die Staaten mit dem höchsten Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase.

