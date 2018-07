Brüssel (AFP) Die deutschen Fischer in Nordsee und Nordatlantik dürfen sich nach Angaben von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) im kommenden Jahr bei wichtigen Fischarten auf gute Fangquoten freuen. "Den Meeren geht es gut, aber auch den Fischern und uns geht es gut", sagte Schmidt vor einem Treffen der EU-Fischereiminister am Montag in Brüssel. "Der Hering explodiert nahezu", fügte er mit Blick auf einen der für die deutschen Fischer wichtigsten Fische hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.