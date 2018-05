Karlsruhe (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Karlsruhe den 28. Parteitag der CDU eröffnet, bei dem die Asyl- und Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt steht. Die Parteichefin wird in einer Rede am Montagvormittag ihren Kurs in der Frage erläutern. Teile der CDU hatten die Politik Merkels und der Bundesregierung zuletzt deutlich kritisiert. Zudem wurde die Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen erhoben, was Merkel ablehnt.

