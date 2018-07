Karlsruhe (AFP) Auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe haben die knapp tausend Delegierten mit wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen dem Antrag der Parteispitze zur Flüchtlings- und Asylpolitik zugestimmt. Die Parteibasis stellte sich damit am Montag hinter den Kurs von CDU-Chefin Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hatte zuvor in einer engagierten Rede für ihre Politik geworben, nachdem es in den vergangenen Wochen wiederholt Kritik aus Teilen der CDU daran gegeben hatte.

