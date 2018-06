Karlsruhe (AFP) Neun Minuten Applaus der Delegierten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Rede auf dem CDU-Parteitag bekommen. In der rund 70-minütigen Ansprache warb die Parteichefin am Montag in Karlsruhe kämpferisch für ihren Kurs in der Flüchtlingskrise. Merkel sprach sich für eine Reduzierung der hohen Asylbewerberzahlen aus, erteilte einer nationalen Abschottung aber eine Absage.

