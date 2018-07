Jerusalem (AFP) Die Regierungen Deutschlands und Israels wollen im Februar - und damit vier Monate später als zunächst geplant - zu gemeinsamen Beratungen zusammenkommen. Wie die israelische Regierung am Montag bekanntgab, sollen die nächsten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen am 16. Februar in Berlin stattfinden.

