Pirna (AFP) Erneut ist ein Anschlag auf ein Flüchtlingsunterkunft in Sachsen verübt worden: Unbekannte warfen in der Nacht zum Montag nach Polizeiangaben einen Brandsatz auf eine noch unbewohnte Asylunterkunft in Pirna. Die Flasche zerbarst an der Hauswand, so dass sich die brennende Flüssigkeit über die Fassade ergoss. Mitarbeiter des Wachdienstes konnten das Feuer schnell löschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.