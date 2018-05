Berlin (AFP) Die Bundesregierung gibt die ersten Gelder aus ihrem Förderprogramm für den Breitband-Verbindungsausbau frei. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) habe die ersten 31 Bescheide zur Abdeckung von Planungskosten an 31 Kommunen übergeben, teilte sein Ministerium am Montag in Berlin mit. Diese erhalten nun bis zu 50.000 Euro, um ihre Planungen voranzutreiben und Antragsunterlagen für die eigentliche Projektförderung des Bundes zu erstellen.

