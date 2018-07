Washington (AFP) In der Debatte um verschärfte Regeln für die visumfreie Einreise in die USA haben die Botschafter der EU-Staaten in Washington vor übertriebenen Einschränkungen gewarnt. Das sogenannte "Visa Waiver"-Programm sei ein "wesentliches Instrument der transatlantischen Beziehungen", das jedes Jahr Millionen Menschen aus der EU und den USA das Reisen erleichtere, schrieben die diplomatischen Vertreter in einem am Montag in der Politikzeitung "The Hill" veröffentlichten Beitrag. Der US-Kongress müsse bei der geplanten Gesetzesänderung "Elemente der Starrheit und des Automatismus" vermeiden.

