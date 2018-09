Berlin (AFP) Die Bundesbeauftragte für Integration, Aydan Özoguz (SPD), hält das von der CDU geforderte Integrationspflichtgesetz für weitgehend wirkungslose Symbolpolitik. Ein gesetzlich verpflichtendes Bekenntnis zur Werteordnung des Grundgesetzes sei allein deshalb problematisch, weil sich dieses kaum überprüfen oder kontrollieren lasse, erklärte Özoguz am Montag in Berlin. Es helfe nichts, wenn Flüchtlinge bloß "aus Sorge, Leistungsansprüche zu verlieren", ein solches Bekenntnis unterschrieben. In Deutschland brauche es daher keine "Meinungspolizei", sondern genügend Integrationskurse und ordentlich bezahlte Deutschlehrer.

