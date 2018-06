Karlsruhe (AFP) In der Debatte um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe ihre Aussage "Wir schaffen das" bekräftigt. "Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden", wiederholte die CDU-Chefin vor den rund 1000 Delegierten am Montag eine frühere Aussage. Merkel stellte jedoch auch klar, dass die Zahl der nach Deutschland kommenden Asylbewerber reduziert werden müsse.

