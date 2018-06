Bruchsal (AFP) Die Deutschen werden einer Prognose zufolge im kommenden Jahr pro Kopf rund 430 Euro mehr in der Tasche haben als dieses Jahr. Die Kaufkraft der Bundesbürger steigt 2016 insgesamt um zwei Prozent, wie aus einer am Montag in Bruchsal veröffentlichten Studie des Marktforschungsunternehmens GfK hervorgeht. Unter Kaufkraft wird das nominal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung inklusive staatlicher Transferzahlungen wie Renten, Arbeitslosen- und Kindergeld verstanden.

