Brüssel (AFP) Mit der Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts wird sich auch der EU-Gipfel Ende der Woche befassen. Dies sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Sie sehe aber in keinem Mitgliedstaat wirklichen Widerstand, die Sanktionen wegen der Unterstützung prorussischer Separatisten in der Ostukraine um nochmals sechs Monate zu verlängern. Italien hatte vergangene Woche einen Verlängerungsbeschluss der EU-Mitgliedstaaten verhindert und Gespräche auf höchster Ebene verlangt.

